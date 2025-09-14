ଆଜି IND vs PAK ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ୫ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସଭିଙ୍କ ନଜର

୮ଟାବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖେଳ । ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଦୁବାେଇରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

By Jyotirmayee

ଦୁବାଇ: ଆଜି ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଉଭୟ ଦଳରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବେ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଅନେକ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ମହାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୨ ଜଣ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏପରି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।

 ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ… ନା ହାତ ମିଶିଲା,…

ଲୁଗା କାଚିଲାଭଳି ପାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଡିଆରେ…

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟି-୨୦ର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସେ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସମୟର ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ତାଙ୍କର ଝଡ଼ବାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସଂଘାତିକ ବୋଲିଂକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି।

 ସାମ୍ ଆୟୁବ୍

ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍ ସାମ୍ ଆୟୁବ୍ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍। ଯଦିଓ ଆୟୁବ ତାଙ୍କର ନୋ ଲୁକ୍ ସଟ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଭଲ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବ।

3- କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନର୍ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତର ଟ୍ରମ୍ପ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କୁଲଦୀପ UAE ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 7 ରନ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

4- ସୁଫିଆନ୍ ମୁକିମ୍

ସୁଫିଆନ୍ ମୁକିମ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନର୍। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଏମର୍ଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ସୁଫିଆନ୍ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଏକ ‘ବିବାଦୀୟ’ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି, ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସୁଫିଆନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।

୫- ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ କରିବେ। ସେ ଏକାକୀ ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ନା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ… ନା ହାତ ମିଶିଲା,…

ଲୁଗା କାଚିଲାଭଳି ପାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଡିଆରେ…

ଆରମ୍ଭ ହେଲା IND VS PAK ଟକ୍କର; ଟସ ଜିତିଲା…

ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ…

1 of 2,263