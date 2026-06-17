ଆଜି କ୍ରିକେଟର ମହାଧମାକା, ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଭାରତର ୩ଟି ଦଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ୧୬ ଘଣ୍ଟାର ରୋମାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ମହାଧମାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତର ୩ଟି ଦଳ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚ ବଜାୟ ରଖିବ।

By Priyanka Das

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଜ୍ୱର ଏହି ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚଢ଼ି ବୋଲୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ୧୭ ଜୁନ୍ ଦିନଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଉତ୍ସବଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମୈଦାନରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ୭ଟି ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ସକାଳୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ରୋମାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ତିନୋଟି ଦେଶର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରାଇ-ନେସନ୍ ସିରିଜ୍ ମୁକାବିଲାରୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ (India A) ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ (Afghanistan A) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରେ ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମୈଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବ। ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଆଉ ଏକ ବିଜୟ ଉପରେ ରହିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋଲ୍‌ରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି…

ଗୁଳିଗୁଳି ଓ ଗରମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ।

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମୁକାବିଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଉଭୟ ଦେଶର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ।

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଏହି ସିଲ୍‌ସିଲା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଏହି ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ରୋମାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭରପୂର ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୭ଟି ମୁକାବିଲା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଏହି ପାଣିପାଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଚମକ କମି ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ‘ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ’ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋଲ୍‌ରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି…

ଗୁଳିଗୁଳି ଓ ଗରମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼…

କ୍ଷୀର-ଛେନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ…

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ…

1 of 29,320