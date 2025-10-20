ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି; ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପୂଜା ବିଧି: ଏହାସହ ଏହି ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦୀପ ଜ୍ବଳନ, ବଢିବ ଶୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି

ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି; ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପୂଜା ବିଧି ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଘରେ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଟୁଇନ ସିଟିରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ୭ଟାରୁ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି  । ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ବିଶେଷ ବିଧି ।

ଆଜିର ତିଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ଆର୍ଶିର୍ବାଦ ନେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି  । ଆଜି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ । ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ବଡବଡିଆ ଡାକିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷକ ଯାକ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ  ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରି ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡବଡିଆ ଡାକିଥାନ୍ତି ।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରମ୍ପରା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ସେବେଠାରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି, ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଏହା ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାଶର ସହିତ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳିରେ କେତେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

ଆପଣ ବି ଏମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କି Earwax? ଏହି…

ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟ

ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:08 ରୁ ରାତି 8:18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପରେ, ସାରା ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ।

ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ କେତେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ?

ଆପଣ ଦୀପାବଳିରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟକ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ତଥାପି, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପ ସଂଖ୍ୟା ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି 5, 7, 9, 11, 21, 51, 101, 251, ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ସହିତ, ଦୀପାବଳିରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଘିଅରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଘିଅ ଦୀପ ସାରା ରାତି ଜଳିବା ଉଚିତ।

ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର

ଶୁଭମ୍ କରୋତି କଲ୍ୟାଣମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଧନସମ୍ପଦା। ଶତ୍ରୁବୁଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପକାୟ ନମୋସ୍ତୁ ତେ।

ଦୀପାବଳିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ?

ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବଦା ଏକ ବଡ଼ ସୋରିଷ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପ ରଖାଯିବା ଉଚିତ

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀପ ରଖିବା ଉଚିତ।

ଲିଭିଙ୍ଗ ରୁମରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।

ରୋଷେଇ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।

ଛାତ ଏବଂ ବାଲକୋନିରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।

ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ।

ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।

ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ।

ଏହା ସହିତ, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ।

ଦୀପ ଜାଳିବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେଉଁ ଦିଗରୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ?

ଘରର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଦୀପ ରଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ, ତା’ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଶେଷରେ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ସର୍ବାଧିକ ଦୀପ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ପଶ୍ଚିମରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ପୂର୍ବରେ ଆହୁରି କମ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଏହି କ୍ରମରେ ଦୀପ ରଖିବା ଶୁଭ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

ଆପଣ ବି ଏମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କି Earwax? ଏହି…

ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ଟିମ୍,…

Diwali Bank Holiday: ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ…

1 of 29,307