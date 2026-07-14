କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣୀଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ; ଜମିଲାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼

କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣୀଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ; ଜମିଲାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼
ଅପରାହ୍ନ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣୀ। ସେବାୟତଙ୍କ ସେବା ଯୋଗୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଙ୍କର ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପରୂପ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାତକଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଅଣସର ଶେଷ କରି ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ। ଏଥର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଦିନର କାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର ୨ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବକ।
ଅପରାହ୍ନ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେନେଇ ସିଂହଦ୍ବାରଠାରେ ଡାକବାଜିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ କହିଛନ୍ତି, ୮ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କ୍ଷୟ ପଡ଼େ। ୨୦୧୯ ପରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ନୀତି ବହୁତ ରହୁଛି। ଦିନ ରାତି ନୀତି ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଓଦା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ରାତିରେ ବିଜେ ହେବ। ବନକଲାଗି କରାଯିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶାବତାର ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅବଧି କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।