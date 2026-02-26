ଆଜି ଭାରତ-ଜିମ୍ୱାଓ୍ୱେ ମହା ମୁକାବିଲା, ବଡ଼ ବିଜୟ ନହେଲେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବିଦାୟ, ଚିନ୍ତାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି କର ବା ମର ସ୍ଥିତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର-୮ ମୁକାବିଲା। ଆଜି ଭାରତ-ଜିମ୍ୱାଓ୍ୱେ ମହା ମୁକାବିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି। ବଡ଼ ବିଜୟ ନହେଲେ ବିଦାୟ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖେଳିପାରନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ICC ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ କର ବା ମର ଲଢ଼େଇ ହୋଇସାରିଛି।

ନିକଟରେ, ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୭୬ ରନରେ ଦମଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦଳର ବିଜୟ ଧାରା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଜି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବଧୂ ସାଜିବେ…

କଟକରେ ଲଜ୍ଜା… ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଭିତରେ ୨…

ଏବେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ପୁଣି ବଡ଼ ରନ୍ ରେଟ୍ କରି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିମ୍ବାୱେ ତା’ର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିଜୟ ସହିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି, ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଐତିହାସିକ ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ହେବ।

ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ:

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଲାଇଭ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଠାରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଲାଇଭ୍ ସ୍କୋର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ:

ଭାରତ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ।

ଜିମ୍ବାୱେ: ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ବ୍ରାୟନ୍ ବେନେଟ୍, ତାଦିୱାନାଶେ ମାରୁମାନି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୟାନ୍ ବର୍ଲ, ତାଶିଙ୍ଗା ମୁସେକିୱା, ଟୋନି ମୁନୟୋଙ୍ଗା, ଡିଓନ୍ ମାୟର୍ସ, ବ୍ରେଡ ଇଭାନ୍ସ, ଗ୍ରେମ କ୍ରେମର, ରିଚର୍ଡ ନଗରାଭା, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜାରାବାନି, ୱେଲିଂଟନ୍ ମସାକାଡଜା, ବେନ୍ କରନ୍, କ୍ଲାଇଭ୍ ମାଦାଣ୍ଡେ, ଟିନୋଟେଣ୍ଡା ମାପୋସା।

You might also like More from author
More Stories

ଆଜି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବଧୂ ସାଜିବେ…

କଟକରେ ଲଜ୍ଜା… ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଭିତରେ ୨…

ଦୁନିଆର ନଂ ୧ ନେତା ବନିଲେ ମୋଦି! ପାଖ…

ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଜୁନ୍…

1 of 8,713