ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ନିଆଁ ବର୍ଷିବ; ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ!

ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ନିଆଁ ବର୍ଷିବ; ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ!
ତାତିରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବନି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷିବ! ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ପାରେ। ଏହି ତାତିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବନି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ନୂଆପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ; ଅନୁଗୋଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ; କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ଠିକ ସେହିପରି ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ନୂଆପଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ; ଅନୁଗୋଳ, ରାଉରକେଲା, ବୌଦ୍ଧରେ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ; ମାଲକାନଗିରି ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ; ନୟାଗଡ଼ରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ; ଦେବଗଡ଼ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାରିପଦାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ; କଟକ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଫୁଲବାଣୀ, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ; କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ଯାଜପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ; ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ; ପାରାଦୀପ, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଗୋପାଳପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିର ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟର ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାର ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ, ଛତ୍ରପୁରରେ ୩୬, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ଦେବଗଡ଼ରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
ଗୁରୁବାର ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲାର ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଦେବଗଡ଼ରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୋଳରେ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଛତ୍ରପୁରରେ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି।
ସେପଟେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଲଟିଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ ୪୨.୩ ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ ସିଟି ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ; ବୌଦ୍ଧରେ ୪୦.୯ ଡିଗ୍ରୀ; ତାଳଚେର ଓ ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।