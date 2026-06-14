Jubin Nautiyal Net Worth: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ରେ ହୋଇଥିଲେ ରିଜେକ୍ଟ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲ ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଯେ ଜାଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲ୍‌ଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର କୋମଳ, ଆତ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି।

ହେଲେ, ଏହି ସ୍ତରର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍’ରୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏବେ ପ୍ରତି ଗୀତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ।

‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍’ରୁ ରିଜେକ୍ଟ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

G7 କ’ଣ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ କିଏ କରିବ…

ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ନା…

ଜୁବିନ୍‌ଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୪ ଜୁନ୍ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ୍‌ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍‌’ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ହେଲେ, ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଜୁବିନ୍‌ ‘ସୋନାଲି କେବୁଲ୍’ (୨୦୧୪) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ଏକ୍ ମୁଲାକତ୍’ ଗୀତ ସହିତ ବଲିଉଡ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ଏହି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ସହିତ ସେ ରାତାରାତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ, ସେ ‘ଦି ଶୌକିନ୍ସ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ‘ମେହେରବାନି’ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ।

ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲଙ୍କ ହିଟ୍ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ:

୨୦୧୫ରେ, ଜୁବିନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସୁପରହିଟ ଫିଲ୍ମ ‘ବଜରଙ୍ଗୀ ଭଜନ’ ପାଇଁ ‘ଜିନ୍ଦେଗୀ’ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଫିଲ୍ମରୁ ‘ବାଣ୍ଡିଆ’, ‘ଜାଜବାୟା’, ‘ବରଖା’ ରୁ’ ତୁ ଇଟନି ଖୋବସୁରାଟ ହ i ‘ଏବଂ’ ସାମନ୍ଦର ‘- ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ‘କିସ୍ କିସ୍କୋ ପ୍ୟାର କରୋନ୍’ ଭଳି ଟ୍ରାକରେ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଜୁବିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି |

ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା:

ଜୁବିନ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରୋଜଗାର ହିଟ୍ ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ, ଏକକ ପ୍ରକଳ୍ପ, କନସର୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ରୟାଲ୍ଟିରୁ ଆସିଥାଏ।

ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଅଛି:

ଏହା ସହିତ, ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲ୍ ପ୍ରତି ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କନ୍ସର୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅନ୍ତି।

ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଡେରାଡୁନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ଜୁବିନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏତେ ଗାଡ଼ି:

ଜୁବିନ୍ ନୌଟିୟାଲ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମହଙ୍ଗା କାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଗ୍ରହ ଅଛି। ଗାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଲ୍ସ-ରଏସ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍, ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନୀ ଆଭେଣ୍ଟାଡୋର୍, ଭଲଭୋ XC୯୦ ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥର ଭଳି କାର ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

G7 କ’ଣ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ କିଏ କରିବ…

ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ନା…

ପ୍ୟାରିସରେ ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର,…

ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ Vs ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍, କେଉଁଟି…

1 of 8,638