ସାବଧାନ: ଆଜି ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ; ମାଡ଼ି ଆସିବ ବିପଦ, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ହେବେ ଶିକାର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଶୁଭ ପର୍ବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଅଶୁଭ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହି ଦିନ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖେ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ତିଥି କଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଉଦୟ ସମୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମନା ।
୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ – ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଉଦୟ ସମୟ
ଚନ୍ଦ୍ରଉଦୟ- ସକାଳ ୦୮:୩୩
ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ- ରାତି ୦୮:୨୯
୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ସମୟ
ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୦୧:୫୪ ରୁ ରାତି ୦୮:୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଭୁଲବଶତଃ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ – ‘ସିଂହଃ ପ୍ରସେନମବଧିତସିଂହୋ ଜାମ୍ବବତା ହତଃ। ସୁକୁମାରକ ମାରୋଦିସ୍ତବ ହ୍ୟେଶ ସ୍ୟମନ୍ତକଃ’।