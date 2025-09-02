ମେଷ, କନ୍ୟା, ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦିନ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାମ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମିଳିବ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପଦ
କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୁରୁଙ୍କ ରାଶି ଧନୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କଟିବ ।
ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁଖ-ସୁବିଧା ମିଳିବ । ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଭାଗୀତାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାର ଭାବନା ଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଳା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଲାଭ ପାଇବେ। କଳା ଦକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଶି କର୍ତ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା : କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଚାକିରିରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧାରଣତଃ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ମକର: ମଙ୍ଗଳବାର ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜମି, ଯାନବାହାନ, ଘର ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ହିଁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ ହେବ। ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଲୁକ୍କାୟିତ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଉନ୍ନତ ହେବ।