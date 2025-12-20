ଶନିବାରରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିବେ ଶନିଦେବ, ନ୍ୟାୟ ଦାତାଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କ ସେୟାର ବଜାର ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିବ…
କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Horoscope: ଆଜି ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଏବଂ ଶନିବାର। ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୯:୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ୧:୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ଆଜି ସକାଳ ୭:୪୪ ରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆଜି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମେଷ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ଅସାବଧାନତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଥକ୍କାପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ବୃଷ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡିତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ନିଜର କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଅବିବାହିତମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେୟାର ବଜାର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
କର୍କଟ ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ ରାଶିଫଳ: ଆଜି,ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ।
ତୁଳା ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଆପଣ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି।
ବିଛା ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପୂର୍ବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହେୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିଫଳ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି।
ମୀନ ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।