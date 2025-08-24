ଆଜି ରବିବାରରେ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବିପଦ, ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ଘଟିପାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ
ଆଜି ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେବ ଭାଗ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ରବିବାର, ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବାର ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ଆଜି ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଅପରାହ୍ନ ୧୧.୪୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ଶିବଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ୍ର ରହିବ।
ଏହାସହିତ ପୂର୍ବାଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ରାତି ୨.୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତି ଜାଣିବା ଆଜି ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅଶୁଭ?
ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ରହିବ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣ ନିଜେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ, ତେବେ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୪
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ସେୟାର କରିବେ।
ପ୍ରେମିକମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୬
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖିବେ, ଏହା ଦେଖି ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଆଜି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୪
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ଆଜି ପୂରା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିବାର ନୂଆ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ।
ଆଜି ଛାତ୍ରମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟ କରି କରିଥିବା କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ଆଜି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ସହ ସେପରି ହୋଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ୧
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ।
ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚାଲିବ। ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
କୌଣସି ଭଲ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। କାମ ଉପରେ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର କାମ ପୂରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- କମଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୯
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଆଜି କୌଣସି କଥା ପାଇଁ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଆପଣ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଳିନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। କସମେଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ସୁନା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୩
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ।
ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟ କଥା କାହା ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ରୂପରେଖା ଅନୁସାରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- କଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୬
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଚୁକ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରା କରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୯
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଘରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ।
ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ମେରୁନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୮
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସମାଧାନ ମିଳିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖିବା ଭଲ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେତୁ ଖୁସି ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ-ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୧
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂଆ ଖୁସି ଆସିବ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ ହେବ।
ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହେତୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରକୃତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୩
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଜି ଗୁଜବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।
ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଡିନର କରନ୍ତୁ ମନ ହାଲକା ହେବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କେବଳ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା- ୧