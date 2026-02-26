ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା, ମିଳିବ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଏହି ରାଶି ପାଇବେ ଅନେକ କଷ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ଜାଣନ୍ତୁ ୧୨ଟି ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ, ୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ୟାରିଅର, ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ।
ମେଷ:
ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଘରୁ ଦୂରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାର ପାଇବେ।
ବୃଷ:
ଆଜି ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ତଥାପି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭୁଲ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଇପାରେ।
ମିଥୁନ:
ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଖବର ଆଣିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ।
କର୍କଟ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଫସିଯିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ।
ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ।
ସିଂହ:
ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସହିତ ଏକ ଅଂଶକାଳୀନ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟିକେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
କନ୍ୟା:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଘରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି।
ତୁଳା:
ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିବ, ଯାହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ନିକଟ କିମ୍ବା ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ବିଛା:
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ।
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ।
ଧନୁ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର:
ଆପଣଙ୍କୁ ସହଭାଗୀତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କିନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ଅବହେଳାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କୁମ୍ଭ:
କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଗି ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେବ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ମୀନ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର ନକରି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କିଛି ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।