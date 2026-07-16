ଆଜି ଚମକିବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ
ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ।
Horoscope Today : ୧୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬, ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଜକେସରୀ ଯୋଗ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନ, ଶିକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ମେଷ ରାଶି:
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ।
ବୃଷ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଏବଂ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବୁଝିବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାତା-ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ।
କର୍କଟ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି:
ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଚମତ୍କାର ରହିବ। ମନପସନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା କାରଣରୁ କାମରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି:
ଆଜିର ଦିନଟି ସଫଳତା, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରା ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା ରାଶି:
କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶି:
ଆଜିର ଦିନଟି ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରା ରହିବ। କାହା ପରାମର୍ଶକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ହଇରାଣ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି:
ଆଜି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ସହ ପଦ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ।
ମକର ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ସବୁ କାମ କରିବେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ।
ମୀନ ରାଶି:
ଆଜିର ଦିନଟି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ନୂଆ ସଫଳତାର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି। ପଦ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ।