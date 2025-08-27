ଗଣେଶ ପୂଜା ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ, ଦୂର ହେବ ସବୁ ବିଘ୍ନ, ରୋଜଗାରରେ ହେବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି

ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଚମକିବେ ଏହି ରାଶି, ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ବୁଧବାର। ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ ଯାଏଁ ରହିବ। ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧୨ଟା ୩୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିବ।

ଏଥିସହ ଆଜି ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ପାର କରି କାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୪୪ ମିନିଟ ଯାଏଁ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ।

ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ସହଜରେ ପୂରା ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସେଓରେ ଲବଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଖାଇଲେ ଦୂର ହେବ ମାଇଗ୍ରେନ…

ପ୍ରେମିକାର ପାଟିରେ ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି କରି…

ବୃଷ: କୌଣସି ରଚନାତ୍ମକ କାମରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।

ମିଥୁନ: ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିବ।

କର୍କଟ: ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସହମତ କରାଇନେବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ବାଦିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ।

ସିଂହ: ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କରିବାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ।

କନ୍ୟା: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜଭୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଠିକ୍ ରହିବ।

ତୁଳା: କୋର୍ଟ କଚେରି ମାମଲାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ମତ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେ‌ବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଭର ଅବସର ପାଇବେ।

ବିଛା: ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବେ।

ଧନୁ: ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବେ। ଅଫିସରେ କାମ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ଆଶାଠୁଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ।

ମକର: କାମ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ବଡ଼ଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ।

କୁମ୍ଭ: ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଅଫିସରେ ବଳକା କାମ ପୂରା କରିପାରିବେ। ବଜେଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ମୀନ: କାରବାରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ ବଢ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ‌ରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ସେଓରେ ଲବଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଖାଇଲେ ଦୂର ହେବ ମାଇଗ୍ରେନ…

ପ୍ରେମିକାର ପାଟିରେ ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି କରି…

ସାବଧାନ! ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 30 ଯାଏଁ ଏହି…

‘ଏତେ ଟାରିଫ ଲଗାଇଦେବି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବ’,…

1 of 26,972