ଆଜି ଚମକିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଧି ଯୋଗ
ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଆଜିର ଦିନଟି ଜାଣିବା...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଧି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ, ତା’ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରାଧି ଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
ମେଷ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅନେକଦିନରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମକୁ ଆଜି ପୂରା କରିପାରିବେ। ବୃଷ, କର୍କଟ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ , ଚାକିରୀରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନିରାଶାଜନକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଘରେ ଆଜି ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ।
ବୃଷ ରାଶି: ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ । ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ପାଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ ରାଶି: ମିଥୁନରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଦିଓ ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ ତଥାପି କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହରାଇବାର ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି,ଚିନ୍ତା ନକରିଆ କାମ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ ।
ପିଲାଙ୍କ ସଫଳତାର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କରିପାରନ୍ତି । ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛି,ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ମୁହୂର୍ତ ବିତାଇବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ସିଂହ ରାଶି: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସହିତ, ସିଂହ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶି: ପ୍ରଥମ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ବଢିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ବଢାଇବ ।
ତୁଳା ରାଶି: ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇବେ। ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ତଥାପି, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବା ସହ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ।
ବିଛା ରାଶି : ବିଛା ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ବାୟୁ, ମୂତ୍ର କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେଡିକାଲର ଚକର ଲଗାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି : ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିଖବର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାରେ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ମକର ରାଶି: ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ଆରୋହଣ ସହିତ, ବିବାଦ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଝଗଡା ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ମୀନ ରାଶି : ମୀନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଦିନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଝଗଡାରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିପାରେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ।
ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ତ୍ରିଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ହେତୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ।