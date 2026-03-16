ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଅପେକ୍ଷା ନକରି ତୁରନ୍ତ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ; 22K ସୁନା ଦର ଶୁଣିଲେ ଖୁସିରେ ନାଚିବେ

Gold Price: ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ, ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରାୟ ₹୧,୨୦୦ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା।

MCX ରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧,୫୭,୩୪୭ ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ, ସୁନା ₹୧,୫୮,୪୬୬ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୪୫ ସମୟରେ, ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୦.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧,୫୭,୨୭୦ ରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ₹୧,୫୭,୩୪୭ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ…

ରୂପା ମୂଲ୍ୟ: MCX ରେ ୫ ମଇ, ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ରୂପା ୧.୨୯% କିମ୍ବା ୩,୩୩୫ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୫୬,୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ ରୂପା ୨,୫୫,୧୦୧ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଇଣ୍ଟରଡେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ୨,୫୬,୧୫୮ ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଣ୍ଡାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଅଧା ରୁ…

ବିପଦରେ ୩୫୦ କୋଟି କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜର୍ସ, Google…

ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ୨,୭୪୯ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨୭,୪୯୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚେନ୍ନାଇରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୭୯୯ ଟଙ୍କା।

ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୮୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୪୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୮୮୦ ଟଙ୍କା

ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୬୫୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୩୪୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୭୩୦ ଟଙ୍କା

ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୬୧,୦୧୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୭,୫୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୩,୯୯୦ ଟଙ୍କା

କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୬୫୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୩୪୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୭୩୦ ଟଙ୍କା

ଅହମଦାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୭୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୩୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୭୮୦ ଟଙ୍କା

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୮୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୪୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୮୮୦ ଟଙ୍କା

ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୭୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୩୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୭୮୦ ଟଙ୍କା

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୭୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୬,୩୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୭୮୦ ଟଙ୍କା

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୯,୧୭୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୫,୯୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୩୮୦ ଟଙ୍କା

 

You might also like More from author
More Stories

ଅଣ୍ଡାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଅଧା ରୁ…

ବିପଦରେ ୩୫୦ କୋଟି କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜର୍ସ, Google…

ରେଳବାଇର ଏହି ସ୍କିମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ…

Gold Price: ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ…

1 of 2,683