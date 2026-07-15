ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗରୁ ଖୋଲିବ ପ୍ରଗତିର ବାଟ, ପଢନ୍ତୁ ୧୫ ଜୁଲାଇର ରାଶିଫଳ
ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶିର ଦୈନିକ ଭବିଷ୍ୟଫଳ ଜାଣନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ।
Today Horoscope : ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ରହିବ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବାଶି ଯୋଗ, ସୁନଫା ଯୋଗ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭଳି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରଗତି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ତଥାପି, କିଛି ଜାତକଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଭଲ ସଙ୍କେତ ଅଛି ଏବଂ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାମ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ପରିଶ୍ରମ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ସହିତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ତଥାପି, ଅଯଥା ବିବାଦ କିମ୍ବା ବେକାର କଥାରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବେ। ଛୋଟମୋଟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିବେଶକୁ ପୁଣି ଖୁସିମୟ କରିଦେବେ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆଜି ମନ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରେ। କାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ବଢୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର କଥା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଏକାସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବାରୁ ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ ବଢିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଛୋଟ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ମିଳନ ସମାରୋହର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ରବାଜିରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରିବାରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବା ଭଲ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଗରେ ଦୁର୍ବଳ ପଡିପାରେ। ଆୟ ବଢାଇବାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତଥାପି, କୌଣସି କାମ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରେ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବ।
ବିଛା ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। କ୍ରମାଗତ ମିଳୁଥିବା ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିମ୍ବା କୌଣସି ପସନ୍ଦର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି।
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ। ବଜେଟ୍ କରି ଚାଲିଲେ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫସି ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ବିଷୟରେ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ।
ମକର ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଠପଢା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୂରଣ କରିବାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ପାର କରିନେବେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ ରାଶି
ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ନିଜ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଇର୍ଷା କିମ୍ବା ଘୃଣା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ। ନିଜ ସଉକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।