ମେଷ-ମିଥୁନ ସମେତ ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭାରି ଶୁଭ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ ସେ ପାଲଟିଯିବ ସୁନା
ମେଷ-ମିଥୁନ ସମେତ ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭାରି ଶୁଭ
Horoscope: ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ଦ୍ଵିପହର ୨ଟା ୫୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷଣ ଯୋଗ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ୭ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଶ୍ରୁତି ପଞ୍ଚମୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୧୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ର ଦିନ ।
ମେଷ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟର ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଖୁସିର ଖବର ନେଇ ଆସିବ। ବିବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ଭରା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଉତ୍ସବକୁ ଯିବେ। କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଚାକିରିରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପକ୍କା ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। କିଛି ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଲାଭ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ। ସରକାରୀ ସେକ୍ଟରରୁ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେଋତୁକାଳୀନ ପନିପରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପୂରା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ।
ବିଛା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ସମାଜରେ ଭଲ ମାନ-ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ନମ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହ କାମକୁ ଭଲ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମନମୁତାବକ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ।
ମୀନ ରାଶି; ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସାଧାରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଫିସିଆଲ୍ କାରଣରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ।