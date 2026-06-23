ଆଜି ହଠାତ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୫ଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଛି କି?
ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ରହିଛି ଶୁଭ ଯୋଗ ଓ କାହାକୁ ମିଳିବ ସଫଳତା?
Horoscope: ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର। ନବମୀ ତିଥି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସକାଳ ୧୦ଟା ୧୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ବରିୟାନ ଯୋଗ’ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୧ଟା ୫୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର’ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏହାପରେ ‘ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର’ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରର ଏହି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ:
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଆଜି ନିଜର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ବଦଳାବ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। କୌଣସି ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଲେନଦେନ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ। ଆଜି ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଧନଲାଭ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହାସଲ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଜି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ଭଲ କଟିବ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କିଛି ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନିୟର୍ସ ଏବଂ ବସ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ୍କୁ ସଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋନ୍ ଆଜି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେହେତର ରହିବ। ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହାୟକ ହେବ। ଚାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଘର କାମରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଲଦବାଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଫର ଆସିପାରେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ଆୟର ନୂଆ ପନ୍ଥା ନଜର ଆସିବ। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।