ବୃଷ ରାଶି ସମେତ ଏହି ୩ଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ମିଳିବ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ’ଣ କହୁଛି
କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି, ଏପ୍ରିଲ ୧୧, ୨୦୨୬, ବୈଶାଖ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ (କଣ୍ଠପକ୍ଷ)ର ନବମୀ ତିଥି। ଆଜି ଗ୍ରହ ପରିକ୍ରମା ସହିତ, ଉତ୍ତରାଷାଢା ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ଏବଂ ଦିଶାଶୂଳ ପୂର୍ବ ଗଠନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ ୧୧, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ପାଇଁ ୧୨ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ।
ମେଷ: ଆଜି ଘରେ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ରାତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ।
କର୍କଟ:ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଯାହା କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଆପଣ ଭ୍ରମଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ : ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ କିଛି କାମର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କଳା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଘରୋଇ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାମ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଛା: ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ କାହାର ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ।)