Zodiac Sign: ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବିରଳଯୋଗ; କାହା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ତ କାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆଜି କ’ଣ ଘଟିବ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ର ରାଶିଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନେତୃତ୍ୱ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ଏହି ଭ୍ରମଣ କ୍ୟାରିଅର, ନେଟୱାର୍କିଂ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମେଷ, ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରବଳ, ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଏବଂ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାହୁ କାଳ ସକାଳ ୭:୪୭ ରୁ ୯:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏବଂ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନ ୧୨:୦୧ ରୁ ୧୨:୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ମେଷ ରାଶି : ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ “ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି” ନେବାର ଦିନ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ (ସିଂହ) ଗମନ କରୁଛି। ସିଂହ ଏବଂ ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତଥାପି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ କିଛି ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି : ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ” ଆଣିବ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ (ସିଂହ) ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ଦୂରେଇ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ସୋମବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିନ।
ତୁଳା ରାଶି: ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ “ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲାଭ” ଆଣିଥାଏ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ (ସିଂହ) ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିବେଶର ଲାଭ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଆଣିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ।
ବିଛା ରାଶି: ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ “ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶିଖର ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ” ଆଣିଥାଏ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ (ସିଂହ) ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ରର ରାଜକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ଏହି ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେବ।
ମକର ରାଶି: ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ “ଗଭୀର ଗବେଷଣା ଏବଂ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ” ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେବ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ (ସିଂହ) ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ। ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃସଂଗଠିତ କରିବାର ଦିନ।