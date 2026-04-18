ଭାରତୀୟ ରେଲୱେକୁ ବଦଳାଇଦେଲା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କୋହଭରା ଚିଠି
କାହା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟଏଲେଟ ସୁବିଧା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନେଟୱର୍କ ହେଉଛି ରେଲୱେ। କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ହେଲେ କହିପାରିବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଉ ବା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିଲା ଟଏଲଟ୍ ସୁବିଧା? ବୋଧହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଚିଠି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ୧୮୫୩ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ୫୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିଶ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ପରିଶ୍ରା ବା ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏଥିସହ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟଏଲଟ୍ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା।
କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି?
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଏକ ଚିଠି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଜକୁ ୫୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ୧୯୦୯ ମସିହାରେ ଓଖିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ନାମକ ପଶ୍ଚିବମବଙ୍ଗର ଜଣେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ; “ମୁଁ ପରିଶ୍ରା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲି। ପରିଶ୍ରା ସାରିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରି ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଧରିିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲୋଟା ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଧୋତି ଧରି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ପାରିନଥିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇଥିଲା।’’
ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ ବଦଳିଲା ୫୫ର ନିୟମ
ଓଖିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ପରେ ବିଭାଗ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ମର୍ମେମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ୮୦ କିମି ଦୂରଗାମୀ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରତି କୋଚ୍ରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଓଖିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେଳ ସଂଗ୍ରାହାଳୟରେ ରହିଛି।