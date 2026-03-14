ଟୋଲଗେଟ୍ ପାସ କଲେ ଦେବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା; ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହି ପାସ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା, ମୋଟର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାସ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ୩,୦୦୦ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ୩,୦୭୫ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନୂତନ ହାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହି ପାସ୍ ଏକ ବୈଧ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ FASTag ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ହାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
୨୦୦ ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ କିମ୍ବା ୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ: ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପାସ୍ -ମୂଲ୍ୟ ୩,୦୭୫ – ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ୨୦୦ ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ୨୦୦ ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂର ସୀମା ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ପାସର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯଦିଓ ଏକ ବର୍ଷର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଉ।
NHAI ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରେ: ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ନୂତନ ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋଲ୍ ହାର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ; ଏହି ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପାସର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।