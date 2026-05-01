ଆମେରିକାରେ କେଉଁ ଆମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ? ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ!
ଏକ ଟମି ଆଟକିନ୍ସ ଆମ୍ବ କେତେ ଟଙ୍କା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଆମ୍ବ ବହୁଳ ଭାବରେ ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକାରେ କେଉଁ ଆମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆମେରିକାରେ କେଉଁ ଆମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ।
ଆମ୍ବକୁ ଫଳର ରାଜା କୁହାଯାଏ; ଛୋଟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ “ଫଳର ରାଜା” କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଆମ୍ବ ପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ପାଗଳ?
ଆମ୍ବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକୀୟମାନେ ସୁପରମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ କିରାଣା ଦୋକାନରୁ ଆମ୍ବ କିଣୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: କେଉଁ ଆମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ?
ଆମେରିକା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଟମି ଆଟକିନ୍ସ। ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦର ସହିତ ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେକ୍ସିକୋ, ବ୍ରାଜିଲ, ପେରୁ, ଇକ୍ୱେଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆମଦାନି କରାଯାଉଛି।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାର ଲାଲ-କମଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାର ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲମ୍ବା, ଯାହା ଏହାକୁ ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ମିଠା।
ତଥାପି, ଆମେରିକାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ, ଯେପରିକି ଆଟାଉଲ୍ଫୋ, କେଣ୍ଟ, କିଟ୍, ହାଡେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍, ଇତ୍ୟାଦି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆଲଫୋନ୍ସୋ (ହାପୁସ୍), କେସର, ଚୌନସା, କିମ୍ବା ଲାଙ୍ଗରା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏବେ, ଏକ ଟମି ଆଟକିନ୍ସ ଆମ୍ବ କେତେ: ଆମେରିକାରେ, ଏହି ଆମ୍ବ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ $୨.୨୩ ରୁ $୩.୫୨ (ପ୍ରାୟ ₹୧୮୫ ରୁ ₹୨୯୦ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ)। ସୁପରମାର୍କେଟ୍ରେ, ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ ₹୧୫୦ ରୁ ₹୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।