ଚଳଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ରାତି ପାହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା

ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୯ ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସାଢ଼େ ୯ରୁ ସାଢ଼େ ୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୈବଲ୍ୟ ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଭାଇ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବେ। ଆଉ ରଥରେ ବିଜେ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା’ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏବେଠାରୁ ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଜି କମାଣ୍ଡୋ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ୧୦ ମିନିଟ୍‌। ବାଜିଲା ବିଜେ କାହାଳୀ। ୩ ରଥ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୩ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ୩ ରଥରେ ବିଜେ କରାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ‘ତାଳଧ୍ବଜ’, ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ‘ନନ୍ଦିଘୋଷ’ ଓ ଶେଷରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ‘ଦର୍ପଦଳନ’ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଗଲା। ତା’ପରେ ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ବାର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ।

ଘର ଘର ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ‘ନନ୍ଦିଘୋଷ’। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆସିଥିଲା ‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଓ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲା ‘ତାଳଧ୍ବଜ’ ରଥ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ତିନି ରଥକୁ ସିଂହଦ୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ଭିଜା ରାତିରେ ତିନି ରଥ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଅନାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମହାବାହୁ ବିଜେ କରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୮ଟି କୋଠା…

ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୯ ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସାଢ଼େ ୯ରୁ ସାଢ଼େ ୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୩ଟା ଭିତରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ରଥଟଣା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜାଗା ଜାଗାରେ ଜଗିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅପରାଧ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବେ ସଶସ୍ତ୍ର ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଚଳିତବର୍ଷ ୬ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବସ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ୪ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍। ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ବାରା ଟ୍ରାଫିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରହିବ।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସମୁଦାୟ ୧୩ ହଜାର ୫ଶହ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ୨୩ ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତ ଟ୍ରାଫିକ, କ୍ରାଇମ ଏବଂ କ୍ରାଉଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଓ ବିଶାଳ ସିଂହ ଟ୍ରାଫିକ, ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯୁଗଳ କିଶୋର, ପିନାକ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ରଥ କର୍ଡନ ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ, ଅବିନାଶ କୁମାର ଓ ଚରଣ ସିଂ ମିନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ବ।

You might also like More from author
More Stories

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୮ଟି କୋଠା…

ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି କି ବେତନ କମିଶନ…

ଏହି ସହରରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ…

1 of 14,460