ହାତ ନୁହେଁ, ଏବେ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍, ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆସିଲା ନୂଆ ‘ମାଉଥ୍ପ୍ୟାଡ୍’, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବ କାମ
ଜିଭରେ ଚାଲିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର! ହାତ ନ ଲଗାଇ ମାଉସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଡିଭାଇସ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ହାତରେ ମାଉସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକ କମ୍ପାନୀ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ମାଉସ୍କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି। ଏହା ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଏକ ‘ମାଉଥ୍ପ୍ୟାଡ୍’, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୪ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି।
ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନା ହାତ ବ୍ୟବହାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ମାଉସ୍ କିପରି କାମ କରେ।
କିପରି କାମ କରେ ଏହି ମାଉଥ୍ପ୍ୟାଡ୍: ଏହି ମାଉଥ୍ପ୍ୟାଡ୍କୁ Augmental ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ରିଟେନର୍ ପରି ଉପର ଦାନ୍ତରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଏ।
ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରେସର-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ପ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହା ତାଳୁରେ ରହେ। ଏହା ମୁଣ୍ଡର ହଲଚଲ ଓ ଜିଭର ସ୍ପର୍ଶ ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ସରକୁ ମୁଭ୍, କ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିପାରେ। ଏହାର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦିନକୁ ୧୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। Augmental ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଭାରିଆଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା କୀ-ବୋର୍ଡ ଶର୍ଟକଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂଆ ଭର୍ସନର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ୭ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଚାଲିପାରିବ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସହ ପେୟାର୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା: Augmental ର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ କର୍ସର ଏକ୍ୟୁରେସି ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ମାଉଥ୍ପ୍ୟାଡ୍ 10.47 bits per second ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଡିଭାଇସ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ସଠିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ‘ବ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍’ (ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଚିପ୍) ସହ ସମାନ।
ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମୂଲ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି। ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ମାଉଥ୍ପ୍ୟାଡ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍କାନ୍ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କରିବ କୀ-ବୋର୍ଡ ଭଳି କାମ: ମାଉଥ୍ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଯଦି ମାଉସ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ Vox ନାମରେ ଏକ ପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କୀ-ବୋର୍ଡ ଭାବେ ଧରାଯାଇପାରେ। ଏହା ତ୍ୱଚା ନିକଟରେ ରହି ଶରୀରର କମ୍ପନ ସାହାଯ୍ୟରେ କଥାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।