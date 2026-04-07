“ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ”, ୪୭ ବର୍ଷର ହିଂସାର ଅନ୍ତ ହେବ… ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ
"ଇରାନ ସଭ୍ୟତା ମାଟିରେ ମିଶିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ"।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣରେ ଥରି ଉଠୁଛି ଉଭୟ ଦେଶ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନର ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ।
ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖି ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆଜି ରାତିରେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆଉ କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇପାରେ। ”
“ହେଲେ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ମୌଳବାଦୀ ମାନସିକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ? ହୁଏତ କିଛି ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଇପାରେ।”
“ଏହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ୪୭ ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ହିଂସାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇପାରେ। ଇରାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୮:୦୦ ଟା (ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ବୁଧବାର ସକାଳ ୫:୩୦ ଟା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାନ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନର ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଶେଷ ହେବ ତାହା ଶେଷରେ ଇରାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆମେରିକା ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧମକ ପରେ ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ଖାର୍ଗର ୫୦ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା:
ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଘନଘନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭାନ୍ସଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।
ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର; ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଏବଂ ନୌସେନା ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ରଣନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏବେ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ବଦଳରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ବିପରୀତରେ, ଇରାନ – କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଏହା ଜାରି ରଖିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଆମେରିକା ଉପରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ:
ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଉପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଶିରାଜ ଏବଂ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଅନେକ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ସାଉଦି ଆରବର ଆରାମକୋକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ସୋମବାର ଦିନ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଛି। ଦଶ-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଇରାନ କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।
ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିବ କି ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆସିବ।