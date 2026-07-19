ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ମାନବୀ ଡେରାଡୁନ-ଋଷିକେଶ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଗଛ କାଟିବା ବିରୋଧରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଡେରାଡୁନ, ଜୁଲାଇ ୧୯: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜଣେ ଯୁବତୀ ମାନବୀ ଡେରାଡୁନ-ଋଷିକେଶ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ଗଛ କାଟିବା ବିରୋଧରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।

ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ମାନବୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ମାନବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା…

ଲୋକଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ବିରୋଧ ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଗଛ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।

ଡେରାଡୁନ ଜିଲ୍ଲାର ‘ସାତ ମୋଡ଼’ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାନିଆୱାଲା-ଜଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଋଷିକେଶ ଚାରି/ଛଅ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୪,୩୬୯ଟି ଗଛ କାଟିବା ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।

ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୭୫୪ଟି ଗଛକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଯୋଜନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ୩,୬୦୫ଟି ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଜ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା…

ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜେନିଫର…

IND vs ENG: ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ…

1 of 31,758