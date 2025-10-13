ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ AC ! ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା…“ACରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ବଢିଛୁ ସୁଗାର ଲେବଲ୍”

ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା...“ACରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ବଢିଛୁ ସୁଗାର ଲେବଲ୍” ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ଗରମରୁ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କାମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏସି ତଳେ ବସିବା ଆଜିକାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ? ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସହମତ ଯେ ଏସିର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧୁମେହ ହବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏସିର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଏନର୍ଜେଟିକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି “ଏନର୍ଜୀ ସେଭିଙ୍ଗ ମୋଡ୍” ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଧୀର କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ଶରୀର ଶୁଗାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ।

କ’ଣ AC ଶାରୀରିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି କି?

ଦିଲ୍ଲୀର ଜିଟିବି ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଜିତ କୁମାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ସହିତ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି “ଶାରୀରିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା”। ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ଥିବାବେଳେ ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏସି ରୁମରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରୁହନ୍ତି। କମିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସିଧାସଳଖ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଶରୀର ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଏନର୍ଜୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରେ।

ACରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ

ଏସିର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରମରେ ଝାଳ ବାହାର କରନ୍ତି, ଶରୀର କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯାହା ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଏସୀରେ ବସିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ସେହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଏବଂ ସୁଗାର ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହା ବ୍ଲଡରେ ଜମା ହୋଇ ରୁହେ ।

ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଦିନକୁ 8 ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଏସୀରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଧୀର ହୋଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଏସୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏକ ବିପଦ କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଆମେ AC ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ?

ଯଦି ଆପଣ ଏସିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଲୁକା ୱାକ କରନ୍ତୁ।

କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।

କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।

