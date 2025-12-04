ବୃଥାରେ ଗଲା ଜୋ ରୁଟଙ୍କ ଶତକ; ଏବେ ବି ଆଗରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି, ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଦରକାର ୨୫ଟି ଶତକ…
ଟେଷ୍ଚରେ ୫୯ତମ ଶତକ ମାରିଲେ ଜୋ ରୁଟ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟେଷ୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ଶତକ ଲଗାଇଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଜୋ ରୁଟ୍। ତଥାପି କାଟି ପାରିଲେନି କୋହଲିଙ୍କ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ। ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର।
ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର 40ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ମୋଟ 59ତମ ଶତକ ଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକଧାରୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୁଟ୍, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ସେ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଯିଏ ୧୦୦ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟରେ ତାଙ୍କର ୮୪ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (୭୧) ଏବଂ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା (୬୩) ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ୫୯ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଜୋ ରୁଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ୧୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି।
ଟପ-୧୦ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ:
୧୦୦ ଶତକ – ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର
୮୪ ଶତକ – ବିରାଟ କୋହଲି
୭୧ ଶତକ – ରିକି ପଣ୍ଟିଂ
୬୩ ଶତକ – କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା
୬୨ ଶତକ – ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍
୫୯ ଶତକ – ଜୋ ରୁଟ୍
୫୫ ଶତକ – ହାସିମ୍ ଆମଲା
୫୪ ଶତକ – ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ
୫୩ ଶତକ – ବ୍ରାଏନ୍ ଲାରା
୫୦ ଶତକ – ରୋହିତ ଶର୍ମା
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୩ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୯ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୧। ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ ୪୫ ଶତକ ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।