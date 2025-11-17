ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି; କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଜବ ରେକର୍ଡ, ଏହି ରେକର୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି କୈଣସି ଭାରତୀୟ…
ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ରେକର୍ଡ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏମିତି ଏକ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର ଜଣେ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସେହି ରେକର୍ଡ।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦାବିଦାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ଫର୍ମାଟ୍। ଏହି ଦାବିଦାର ଫର୍ମାଟରେ, କିଛି କ୍ରିକେଟର୍ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି: ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ରନ ଏବଂ 10 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବା। ଏହା ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସଫଳତା ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚାରି ଜଣ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହି ‘ଡବଲ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ୍’ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଆଲାନ୍ ଡେଭିଡସନ୍ – ୧୯୬୦, ବ୍ରିସବେନ୍: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲାନ୍ ଡେଭିଡସନ୍ ଏହି ଅନନ୍ୟ କ୍ଲବରେ ଯୋଗଦେବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଥିଲେ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୪୪ ଏବଂ ତା’ପରେ ୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ୫/୧୩୫ ଏବଂ ୬/୮୭ ଅର୍ଥାତ ମୋଟ ୧୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟାଇ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯାଏ।
ଇଆନ୍ ବୋଥାମ୍ – ୧୯୮୦, ମୁମ୍ବାଇ (ୱାଙ୍ଖେଡେ): ଇଂଲଣ୍ଡର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳଇ ଇଆନ୍ ବୋଥାମ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ୬/୫୮ ଏବଂ ୭/୪୮ ସହିତ ୧୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବୋଥାମ୍ ଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଇମ୍ରାନ ଖାନ – ୧୯୮୩, ଫୈସଲାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୧୭ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୬/୯୮ ଏବଂ ୫/୮୨ ସହିତ ମୋଟ ୧୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି।
ସାକିବ ଅଲ୍ ହାସନ – ୨୦୧୪, ଖୁଲନା: ବାଂଲାଦେଶ ସୁପରଷ୍ଟାର ସାକିବ ଅଲ୍ ହାସନ ଏହି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି। ସେ ୧୩୭ ଏବଂ ୬ ସ୍କୋର ସହିତ ମୋଟ ୧୪୩ ରନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ସେ ୮୦ ରନ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ ଏବଂ ୪୪ ରନ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ମୋଟ ୧୦ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସାକିବଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।