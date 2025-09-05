ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଟପ୍ ୫ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏଥର ଫର୍ମାଟକୁ ଟି-୨୦ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥର ୟୁଏଇ ମାଟିରେ ଖୁବ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ବର୍ଷା ହେବ।
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ନାଁରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ନାମ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି।
ନଜିବୁଲ୍ଲା ଜାଦ୍ରନ୍: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନଜିବୁଲ୍ଲା ଜାଦ୍ରନ୍ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।
ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ: ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଧମାକା କରିବେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା: ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ନିଜ ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ, ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି: ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୧୧ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଟି-୨୦ରୁ ଅବସର ନେବା ଯୋଗୁଁ, ସେ ଏଥର ୟୁଏଇରେ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।
ବାବର ହାୟାତ: ହଂକଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବର ହାୟାତ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୬ରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।