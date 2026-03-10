Snakes In Summer: ସାବଧାନ! ଖରାଦିନେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ଏହି 5 ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବେ
Snakes In Summer: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସାପଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରସେଲ୍ସ ଭାଇପର୍, ସ-ସ୍କେଲଡ୍ ଭାଇପର୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋବ୍ରା, କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଧ କ୍ରେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ “ବିଗ୍ ଫୋର୍” ପ୍ରଜାତିର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ୍ ଏବଂ ସାଇଟୋଟକ୍ସିକ୍ ବିଷ ଯୋଗୁଁ କାମୁଡ଼ିବାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟରେ ଜୀବନ ନେଇଯାଇପାରେ ।
1- ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ (ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁଲାଇ) ରାଜସ୍ଥାନରେ ସକ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସାପ ମଧ୍ୟରୁ ରସେଲ୍ସ ଭାଇପର୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏହି ସାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ କାମୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ସାଇଟୋଟକ୍ସିକ୍ ବିଷ ଛାଡିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ଟିସୁକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଜମି ଏବଂ ବୁଦା ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ।
2- ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସ-ସ୍କେଲ୍ଡ ଭାଇପର, ଯାହା ଆକାରରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ “ସ”…ସ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାପ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।
3- ତୃତୀୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋବ୍ରା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନାଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏହାର ଫଣା ପଛରେ ଥିବା ଚଷମା ପରି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଏହା ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହି ସାପ ଗାଁ ଏବଂ ସହର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
4- କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପ। ଏହା ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିଷ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ, ଯାହା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ପକ୍ଷାଘାତ କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାପ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ରାତିରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିବାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
5- ପଞ୍ଚମ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପ ହେଉଛି ସିନ୍ଧ କ୍ରେଟ୍, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କ୍ରେଟ୍ ପରିବାରର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଏବଂ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସାପଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସାପମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବୁଦା ଏବଂ ଘାସ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଚନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହେଉଛି ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ସତର୍କତା ସହିତ, ସାପ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।