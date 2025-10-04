GST 2.0 lapses: କମିଲା ଦର; Royal Enfield ବାଇକ ଉପରେ ଧୁଆଁଧାର ଅଫର, ଖୁସିରେ ଝୁମିଲେ ଗ୍ରାହକ
ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ GST ସ୍ଲାବ୍ । ଫଳରେ ଗୋଆନ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଲେଟ୍ 350 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 5ଟି ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ ହେଲା ଶସ୍ତା । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ଦର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ GST ସ୍ଲାବ୍ । GST ୨.୦ ଅଧୀନରେ ୩୫୦ ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GST ୨୮% ରୁ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ୩୫୦ ସିସି ରେଞ୍ଜର ବାଇକ୍ ଏବେ ବହୁତ ସୁଲଭ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Classic 350, Bullet 350, Hunter 350, Meteor 350 ଏବଂ ନୂତନ Goan Classic 350 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଗୋଆନ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ୩୫୦
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ନୂତନତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବାଇକ୍ ଗୋଆନ କ୍ଲାସିକ୍ ୩୫୦, ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହି ବାଇକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। GST ହ୍ରାସ ପରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ବାଇକ୍ ବଜାର ନିଜର ସ୍ଥାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ ୩୫୦
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ ୩୫୦ ୨୧ ହେଉଛି ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବାଇକ । ଏହାର ୩୪୯ ସିସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାଇକକୁ ଚଲାଇବାରେ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ରାଲ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ସେଡ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୧୯,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବୁଲେଟ୍ ୩୫୦
ବୁଲେଟ୍ ୩୫୦ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ଏହା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡକୁ ବଜାରରେ ନାଁ ଦେଇଛି । ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାଇକ୍। GST ହ୍ରାସ ପରେ, ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧୮,୦୦୦ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର କ୍ଲାସିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥମ୍ପ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ୍ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବୁଲେଟ୍ ୩୫୦ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ମେଟୋର 350
ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ Meteor ୩୫୦ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶସ୍ତା। ଏହାର ଟପ୍ ସୁପରନୋଭା ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୧୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୦୨୫ ଅପଡେଟରେ ଏହି ବାଇକର ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ।
ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ହଣ୍ଟର ୩୫୦
ହଣ୍ଟର ୩୫୦ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ବାଇକ୍ । GST ହ୍ରାସ ପରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଲଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବାଇକ୍ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଲଭ ଦରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି।