ବିଶ୍ୱର Top ୫ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଏଠିକି କେହି ଯିବାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସାହସ କାରଣ ଜାଣିଲେ ….

Unexplored Places Of World:ବିଶ୍ୱର କିଛି ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଆସିଛି ଯାହା ସେମାନେ କେବେ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ଶକ୍ତି ହେଉ, ସ୍ଥାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି, ଆମେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର କିଛି ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ଭାଲେ ଡୋ ଜାଭାରି, ବ୍ରାଜିଲ

ଆମାଜନର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ୩୩ହଜାର ବର୍ଗ ମାଇଲ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଆକାର। ଏହା ୧୯ଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଏହାର ଘନ ବର୍ଷାଜଳ ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି, ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା କେବଳ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାଲି କଟକ ବନ୍ଦ ; ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଉପରେ…

ରୋହିତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ! ୨୦୨୭ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍…

ସେଣ୍ଡି ଦ୍ୱୀପ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର

ସେଣ୍ଡିଦ୍ୱୀପ ନଟିକାଲ୍ ମାନଚିତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁ କାଲେଡୋନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୀପଟି ଏକ ମ୍ୟାପିଂ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତାହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।

ପାଟାଗୋନିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଚିଲି

ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବିସ୍ତୃତ, ପାଟାଗୋନିଆ ହେଉଛି ହିମବଣ, ବର୍ଷାଜଳ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବରଫ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଦେଶ। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ମ୍ୟାପରେ ମାର୍କ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିସ୍ତୃତ ବରଫ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ। ଜଳବାୟୁ, ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଥାଏ।

ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଫରେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମିଆଁମାର

ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପ୍ରାଚୀନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଜାଣତରେ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତଥାପି, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଛି, ଗବେଷକମାନେ ଆଶା କରିଥିବା କ୍ଷତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଛି। ରାସ୍ତା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛି।

ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ, ଭାରତ

ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଅଂଶ ଭାବରେ, ମିଆଁମାରର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ସେଣ୍ଟିନେଲିଜ୍ ଜନଜାତିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସର୍ବଦା ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

କାଲି କଟକ ବନ୍ଦ ; ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଉପରେ…

ରୋହିତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ! ୨୦୨୭ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍…

ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର : ଯଦି ଆପଣଙ୍କର…

ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଘିଅ ଅସଲି ନା ନକଲି କିପରି…

1 of 28,040