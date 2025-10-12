ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନେଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୩୬ ୱିକେଟ୍, ଜଣାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଟପ 5 ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନି ୩୬ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ସିରାଜ ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୫ ଇନିଂସରେ ୩୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନି ୯ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୩ ଇନିଂସରେ ୩୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସିରାଜଙ୍କ ହାରାହାରି ୨୬.୪୫, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନିଙ୍କ ହାରାହାରି ୨୮.୬୩। ସିରାଜ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇଥର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଜାରାବାନି ତିନିଥର।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୧୪ ଇନିଂସରେ ୨୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ୧୭.୨୪ ଏବଂ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୩.୩୭। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୪୧ ରନ୍ ଦେଇ ୭ ୱିକେଟ୍। ଷ୍ଟାର୍କ ଏହି ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଥନ୍ ଲିଅନ୍ 2025 ମସିହାରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର। ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 11 ଇନିଂସରେ 24 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି 24.04 ଏବଂ ଇକୋନୋମି ହାର 3.32। ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 135 ରନ୍ ଦେଇ 7 ୱିକେଟ୍।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଜୋମେଲ୍ ୱାରିକାନ୍ 2025 ମସିହାରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର। ସେ 6 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 8 ଇନିଂସରେ 23 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 18.34 ହାରାହାରି ଏବଂ 2.72 ଇକୋନୋମି ହାରରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱାରିକାନ୍‌ଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 101 ରନ୍ ଦେଇ 10 ୱିକେଟ୍।

ୱାରିକାନ୍‌ଙ୍କ ସାଥୀ ଶାମର ଜୋସେଫ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୋସେଫ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ୧୪.୯୫ ହାରରେ ୨୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇକୋନୋମି ହାର ୩.୧୮। ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜୋସେଫଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ୧୩୩ ରନ୍ ଦେଇ ୯ଟି ୱିକେଟ୍। ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଥରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

