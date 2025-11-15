କେଉଁଠି ରହିଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ? ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ….

କେଉଁଠି ରହିଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ? ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ….
ଏଠାରେ ରହିଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଶ୍ବରେ ଏମିତି କିଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଯାହାକି କୌଣସି ପିକ ନିକ ସ୍ପଟ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ବରେ ଥିବା 7 ଟି ସୁଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଭାରତର ଏକ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତି ଜାଣିବା ସେହି 7 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ…
-କିଙ୍ଗହାଇ-ତିବ୍ଦତ ରେଳପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଙ୍ଗୁଲା ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 5,068 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଏହି ଷ୍ଟେସନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଏଣୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
-ରିଓ ମୁଲାଟୋସ୍ ରୁ ପୋଟୋସି ଲାଇନରେ ଅବସ୍ଥିତ କଣ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ୪,୭୮୬ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ୍। ଏହା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ।
-ଗାଲେରା ଷ୍ଟେସନ୍ ପେରୁ ଏବଂ ବୋଲିଭିଆ ସୀମାରେ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୪,୭୮୧ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ, ଏହା କଷ୍ଟକର ପାର୍ବତ୍ୟମୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
-କୁସ୍କୋ ଏବଂ ପୁନୋ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲା ରାୟା ଷ୍ଟେସନ୍ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 4,313 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଟ୍ରେନ ଯାଉତିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଡିଜ ପର୍ବତମାଳା ଭଲଭାବେ ଦେଖାଯାଇ ପାରେ।
-ଲଦାଖ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 5,000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ, ଏହା ଏକ କଠୋର ପରିବେଶରେ ସବୁଜ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ।
-ଘୁମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍। 2,258 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହିମାଳୟନ ରେଳପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ।
-ୟୁରୋପର ଶୀର୍ଷ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଜଙ୍ଗଫ୍ରାଉହୋଚ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ୟୁରୋପର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ। 3,454 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ, ଏହା ଜଙ୍ଗଫ୍ରାଉ ରେଳବାଇ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଲପାଇନ୍ ପର୍ବତମାଳାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।