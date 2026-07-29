ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗିରଫ ହେଲା ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ମିସିର ବେସରା
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗିରିଡିହ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ମିସିର ବେସରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ଥିଲା।
ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧନବାଦରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ନେତା ମିସିର ବେସରାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରିଡିହ ଜିଲ୍ଲାର ହରଲାଡିହ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବେସରା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ମାଓବାଦୀ ମାମଲାରେ ଫେରାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ସଦସ୍ୟ ମୋଛୁ ଏବଂ ସୌରଭ ଓରଫ ଗୌରବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଗିରିଡିହ-ଧନବାଦ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମିସିର ବେସରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ସେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ‘ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍’ ତାଲିକାରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଜବରଦସ୍ତି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ଏବଂ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତର ମାମଲା ରହିଛି।
ମିସିର ବେସରାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶି ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
କୋଲହାନ, ସାରଣ୍ଡା ଏବଂ ପାରସନାଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେସରାର ବେଶ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା।
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବେସରାର ନେଟୱର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ବେସରାର ଗିରଫ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ସଂଗଠନର ଶୀର୍ଷ ନେତା, ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ, ଜବରଦସ୍ତି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ନେଟୱର୍କ, ଗୁପ୍ତ ଆଡ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୋଛୁ ଓ ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୬ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋଟ ୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ଥିଲା।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୮ଟି ମାମଲାରେ ଫେରାର ଥିବା ଏବଂ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ସନ୍ତୋଷ ମହତୋ ଓରଫ ବାସୁଦେବ ଦା ଓରଫ ଦିଲୀପ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ସବ୍-ଜୋନାଲ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଏରିଆ କମିଟି ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।