ଏହି ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇଦେବ, ମୃତ୍ୟୁପରେ ଶବକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି ପରିବାର, ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା
ମୃତକଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ସଂସ୍କୃତି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରାଯାଏ କିମ୍ବା କବର ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ, ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ?
ଏହା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ତୋରାଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏକ ମହାନ ଯାତ୍ରା।
ମମିଫାଇଂ ମୃତଦେହ
ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଦକ୍ଷିଣ ସୁଲାୱେସି ପ୍ରଦେଶର ଏକ ସ୍ଥାନ, ତାନା ତୋରାଜା ରିଜେନ୍ସିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ଅଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେୟ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ମମିଫାଇଡ୍ କରାଯାଇ ଟୋଙ୍ଗକୋନାନ୍ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ।
ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଶବଦାହ ଏକ ଉତ୍ସବ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଏହାକୁ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତୋରାଜା ଜନଜାତି ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମମି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଶବ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ପିଢ଼ି ସହିତ ପୁନଃମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କିଛି ପରିବାର ଶବଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇପାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଶବଦାହ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ପ୍ରାୟତଃ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତି।
ଶବଦାହ ମହଙ୍ଗା
ଏହି ପ୍ରଦେଶ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଶବଦାହ ପାଇଁ $500,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଶବଦାହ ରୀତି ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏହି ଉତ୍ସବ ନିଜେ ଏକ ଉତ୍ସବ।
ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଏକ ଘଟଣା, ପରିବାରକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମଇଁଷି ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଦେବାକୁ, ଶହ ଶହ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କବରସ୍ଥାନ (କୁଟୀର) ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶବଦାହ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଶବଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିକୁ କବର ଦେବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।