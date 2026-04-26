“ଭଗବାନ ଏମିତି ବାପା କାହାକୁ ନଦିଅନ୍ତୁ”: ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହିନପାରି ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବ ଓକିଲ
ସାରା ଜୀବନ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ, କାନପୁରର ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଓକିଲ "ଏପରି ଅପମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ" ବୋଲି କହି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: “ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଏବଂ ମୋ ବାପା ଜିତିଗଲେ।” କାନପୁରର ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଓକିଲ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହା ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କୋର୍ଟ ବିଲଡିଂରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ “ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି (I quit)” ବୋଲି ଲେଖିବା ସହ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବାପା ଅତିକମରେ ସ୍ପର୍ଶ ନକରନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ନିଜର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ। କାନପୁର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିସିପି) ସତ୍ୟଜିତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟ ପରିସରର ପଞ୍ଚମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ଡିସିପି ଗୁପ୍ତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ଏବଂ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି।
ଗତବର୍ଷ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୌଣସି ତତ୍କାଳୀନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିବା ଅପମାନ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଲେଖିଥିଲେ, “ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ, କାହାକୁ ନ କହି ଫ୍ରିଜରୁ ଆମ୍ବ ରସ ପିଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଉଲଗ୍ନ କରି ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା-ମାଆ ଆରମ୍ଭରୁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେଟା କଠୋର ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ବା ଅଲୋଡ଼ା ମନେ କରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏହି ପରିବେଶରୁ ମୁକୁଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସ ପରଠାରୁ ମୋ ସହ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଅପମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯୋଗ୍ୟ।”
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଓକିଲ ଜଣକ ଲେଖିଥିଲେ, “ପାଠ ପଢ଼ାର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ମାଡ଼ ମାରିବା—ଏସବୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମିନିଟର ଅତ୍ୟଧିକ ହିସାବ ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆଉ ବେଶି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଶାସନ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲପାଇବା ଏତେଟା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ଶେଷରେ ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ସେହି ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅପମାନ ସହି ନପାରି ସେ ଥରେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଥିଲେ।
ଓକିଲ ଜଣକ କହିଥିଲେ, “ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିବା ପରେ, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହି କାମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଢ଼ା ସହିତ ରୋଜଗାର କରି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ ପାରିବି।”
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ, “ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ମୋ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ମୋ ଭଉଣୀର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ମୋ ସ୍କୁଟର, ଦୈନନ୍ଦିନ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୋ ବାପା ଘର ବାହାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ “ନାମର୍ଦ୍ଦ”, “ହିଞ୍ଜଡ଼ା”, “ଅକ୍ଷମ” ଓ “ପଙ୍ଗୁ” ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଆଜି ମୁଁ ଅସହାୟ, କାରଣ ମୋର ନିଜସ୍ଵ କୌଣସି ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପମାନିତ ଓ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ଓହରି ଆସିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରି ମୋର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିଛନ୍ତି।”
ଓକିଲ ଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ସବୁ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ଚାପ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ।” ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ଯେପରି କାହାକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ବାପା ନ ଦିଅନ୍ତୁ।”