ମଝି ଆକାଶରେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପାରାସେଲିଂ କେବୁଲ୍, ତା’ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କେବେ ଏଭଳି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି …

ଗୋଆର ବାଗା ବିଚ୍‌ରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଗା ବିଚ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ପାରାସେଲିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାରାସେଲିଂ କେବୁଲ୍ ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପାରାସେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାରାଚୁଟ୍ ଟାଣି ନେଉଥିବା କେବୁଲଟି ହଠାତ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ତା’ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତଥାପି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ଏକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା।

ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡଙ୍ଗାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜୀବନରକ୍ଷୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଅବହେଳା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା: ଏହି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ପାରାସେଲିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବି କଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକ କେବଳ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିନଥିଲେ ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଆର ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ତଦାରଖ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ, ଉତ୍ତର ଗୋଆର କେରି ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଘାଟିରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅପରେଟର ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

