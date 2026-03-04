ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତରେ ରିଲିଜ ହେବନି ଫିଲ୍ମ! ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭର୍ସଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଘୁଞ୍ଚିଲା ‘ଟକ୍ସିକ୍’ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍…

ୟଶଙ୍କୁ ଝଟକା ରିଲିଜ ହେବନି 'ଟକ୍ସିକ'!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ୧୯ ଏପ୍ରିଲରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍ସିକ। ଏହା ବାବଦରେ ସେ ନିଜେ ଟ୍ବିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ବରେ କୋଟି କୋଟି ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହା ରିଲିଜ ହେଲେ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଡେଟକୁ ଆହୁରୀ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଦିକ ସମୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ଟକ୍ସିକ” ଏବେ ୧୯ ଏପ୍ରିଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏହି ଖବର ୟଶଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରଣବୀରଙ୍କ “ଧୁରନ୍ଧର ୨” ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ, “ଟକ୍ସିକ” ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ସହିତ, ଏବେ “ଧୁରନ୍ଧର ୨” ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବ।

“ଟକ୍ସିକ”ର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ସହିତ, “ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ଅନେକ ଫାଇଦା ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ଅଧିକ ଭିଉଜ ପାଇପାରିବ। ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯେତେ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ଏହାର ଆୟ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ “ଧୁରନ୍ଧର 2” ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବମ୍ପର ଓପନିଂ କରିବ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ରୋହିତ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 85-90 କୋଟି ଆୟ କରିପାରିବ।ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ବିତୀୟଟି ଅଧିକ ଆୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

