ଫିଲ୍ମ ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର…

ରଣବୀରଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ ହେବ ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ'

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଫିଲ୍ମ ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଆକ୍ସନ ଓ ଥ୍ରିଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ, “ଧୁରନ୍ଧର ୨” ଏବଂ “ଟକ୍ସିକ” ରିଲିଜ ହେବ ଓ ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫିଲ୍ମର ରନଟାଇମ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।

କେତେକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୟଶଙ୍କ “ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫ୍ଯାରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ” ର ରନଟାଇମ୍ “ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ” ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇପାରେ।

ୟଶଙ୍କ “ଟକ୍ସିକ” ଫିଲ୍ମର ରନ ଟାଇମ: ୟଶଙ୍କ “ଟକ୍ସିକ” ର ରନଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଯଦିଓ ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା “ଧୁରନ୍ଧର ୨” ଠାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ, ଯାହାର ରନଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋ ଇନଭିଟେସନ, ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି ଦିନ…

(video) ବାଃ, କି ଭାଗ୍ୟ… ହାତ ଧରାଧରି…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, “ଟକ୍ସିକ୍ ର ଶେଷ ଅବଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 200 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 3 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଚୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନେକ ମଜାଦାର ସିନ ରହିଛି, ଏଣୁ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିବ।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆନିମଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ୨୧ ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏପରିକି ବର୍ଡର ୨ (୨୦୨୬) ୩ ଘଣ୍ଟା ୧୯ ମିନିଟ୍ ର ରନଟାଇମ୍ ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଧୁରନ୍ଧର (୨୦୨୬) ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ୩ ଘଣ୍ଟା ୩୪ ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଲମ୍ବା ରନଟାଇମ୍ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଟକ୍ସିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

‘ଟକ୍ସିକ’ର ଟ୍ରେଲର କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ: ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସର କାହାଣୀ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟିଜରରେ ୟଶଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନୋ ଇନଭିଟେସନ, ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି ଦିନ…

(video) ବାଃ, କି ଭାଗ୍ୟ… ହାତ ଧରାଧରି…

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିବାହ…

Virosh: ଶିବ-ପାର୍ବତୀ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଲେ…

1 of 1,401