ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ TPCODL ପକ୍ଷରୁ କଷ୍ଟମର ରିଓ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ TPCODL ପକ୍ଷରୁ କଷ୍ଟମର ରିଓ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଟିପିସିଓଡିଏଲର Management Development Centre ଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଟିପିସିଓଡିଏଲର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷପ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ TPCODL ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ DISCOM ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆତିଥ୍ୟ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯାତ୍ରା, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ଭଳି ବର୍ଗରେ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ପାଇପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଓ୍ୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବିସ୍ୟୁନ୍ ବିଜନେସ୍ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ୍ କାଲେ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଅରିଭିନ୍ଦ୍ ସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟାନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ।

 

