ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର (ଡିଜି) ସେଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓ ନିରାପଦରେ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍ (ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍) ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ତିନି ରଥ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ୩୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭଲଭୋ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଟ୍ରକ ମାଉଣ୍ଟେଡ ଡିଜି ସେଟ ସହିତ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହୁଡ଼ା ଯାଏଁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ନିକଟରେ ରହି ରଥକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଆଲୋକିତ କରିବ।
ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ପରିକ୍ରମା ଅଞ୍ଚଳ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକୀକରଣ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର (ଡିଜି) ସେଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୩ଟି ୧୨୫ କେଭିଏ ଡିଜି ସେଟ୍, ୫ଟି ୬୩ କେଭିଏ ଡିଜି ସେଟ୍, ୪ଟି ଟ୍ରକ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ୬୩ କେଭିଏ ଡିଜି ସେଟ୍, ୫ଟି ଟ୍ରକ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ୧୫ କେଭିଏ ଡିଜି ସେଟ୍ ଏବଂ ୪ଟି ଭଲଭୋ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଡିଜି ସେଟ୍ ରହିଛି।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି: କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ କେବୁଲ ଫଲ୍ଟ ଲୋକେଟର, ଦୁଇଟି ୫୦ କେଭିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ହାଇଡ୍ରା କ୍ରେନ୍, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଲିଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତେଲ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ।
ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ସେବା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ର ଏହି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା’ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ।