ମୁଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ

ୱାଶିଂଟନ,୧୨ା୫: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା।

#WATCH | US President Donald Trump says, “We’re going to do a lot of trade with Pakistan. We’re going to do a lot of trade with India. We’re negotiating with India right now. We’re going to be soon negotiated with Pakistan…”

(Source – White House/Youtube) pic.twitter.com/MU22ivYOu8

