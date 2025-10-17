ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜଧାନୀ; ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି ଗାଡିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ…
ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜଧାନୀରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଦୁର ଦୁର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡି । କେବଳ ସାଇରନ ଶବ୍ଦରେ ଉଠୁଚି ପଡୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର । କାର, ଟ୍ରକ, ବୋଲର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ୪ ଚକିଆ ଯାନ ଦୁର ଦୁର ଯାଏଁ ଲମ୍ବି ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେପରିକି ମୁଲଚାନ୍ଦ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ଚାଣକ୍ୟପୁରୀ, ତୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ଆଇଟିଓ ରାସ୍ତାୁଡିକରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ।
ଏହାଛଡା ଗୁରୁଗାଓଁରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ରହିଥିଲା ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସପିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିବାରୁ ଏପରି ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବାହାର କରିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ନିୟମ ମାନି ଚଲିଲେ ଟ୍ରାଫିକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହାଛଡା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । @dtptraffic ଟ୍ବିଟର ହ୍ଯାଣ୍ଡେଲରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।