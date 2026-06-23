ଦୂର ହେବ ତୈଳ ଓ ସାର ସଙ୍କଟ: ହର୍ମୁଜ ପାର କଲା ଆସିଲା ୧୦, ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୧ ଜାହାଜ

ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୧୭ ଜୁନରୁ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ୍ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଛି। ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୧୦ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ସଫଳତାର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଆଉ ୧୧ଟି ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ଜାହାଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି।

ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୧୭ ଜୁନରୁ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହୋର୍ମୁଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ।

ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ନିଜର ୮୦ରୁ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଏହି ରୁଟରେ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଏମ୍‌ଇଏ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି; ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡିକର ଯିବା ଆସିବା ଜାରି ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଗୁଡିକର ସଫଳ ଯାତ୍ରା

ତିନୋଟି ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ବିଶାଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ଦେଶ ବୈଭବ’, ‘ଦେଶ ବିଭୋର’ ଓ ‘ସନମାର ହେରାଲ୍ଡ’ ସଫଳତାର ସହ ହୋର୍ମୁଜ ପାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଡିକରେ ମୋଟ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ଗୁଡିକରେ ୯୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି। ‘ଦେଶ ବୈଭବ’ ଗୁଜରାଟର ବାଡିନାର ବନ୍ଦର, ‘ଦେଶ ବିଭୋର’ ସିକ୍କା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ‘ସନମାର ହେରାଲ୍ଡ’ ୧ ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ପତାକା ଥିବା ଗୋଟିଏ ଏଲ୍‌ପିଜି କ୍ୟାରିୟର, ଗୋଟିଏ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ୬ଟି ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ସାର ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି।

ସାର ଆମଦାନୀ ଓ କୃଷି ସୁରକ୍ଷା

କେବଳ ତେଲ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗରୁ ହେଉଛି। ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି; ୪ଟି ଜାହାଜ ୟୁରିଆ, ଡିଏପି ଓ ସଲଫର ଧରି ହୋର୍ମୁଜ ପାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡିକ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣପଟ୍ଟନମ, କାକିନାଡା, ଓଡିଶାର ପାରାଦୀପ ଓ ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।

ଖରିଫ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାର ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ

ସାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଘଟନାକ୍ରମ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସରକାର ଭାରତୀୟ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସହ କ୍ରମାଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଭାରତ ନିଜ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତା ବଢାଇଛି। ନୌସେନାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ବୈକଳ୍ପିକ ମାର୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଛି।

ତେବେ ହର୍ମୁଜର ବିକଳ୍ପ ସହଜ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କୂଟନୀତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ରଖିବା ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଜାୟ ରହିବା ଭଲ ସଂକେତ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ, ଭାରତ ବିବିଧ ସ୍ରୋତରୁ ଆମଦାନୀ ବଢାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛି।

ହର୍ମୁଜରେ ଯାତାୟାତ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୧୦ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ଘରୋଇ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବା, ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଓ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ…

‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ…

ପ୍ରବେଶ କରିବାର ୧୧ ଦିନ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ…

କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ…

1 of 17,351