(Video) କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା, ହାତୀ ଲଢ଼େଇରେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡାଗୁ ସ୍ଥିତ ଦୁବାରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦୁଇଟି ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

By Priyanka Das

Dubare Elephant Camp in Karnataka Incident : କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡାଗୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁବାରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍‌ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇର ଶିକାର ହୋଇ ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରୁ ୧୦:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ହଠାତ୍‌ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଏକ ହାତୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ ଚାପରେ ଆସି ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଜଣକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ବାସିନ୍ଦା ଜିନୁଙ୍କ ରୂପରେ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟୁଛି କି ସମାଧାନର…

ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ: UKର ସବୁଠୁ…

ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁବାରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁବାରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ, ଯେଉଁଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି।

ଦୁବାରେ କ୍ୟାମ୍ପର ବିଶେଷତ୍ୱ  

ଦୁବାରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡାଗୁ (କୁର୍ଗ) ଜିଲ୍ଲାରେ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ହାତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ ଏବଂ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍‌ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏଠାରେ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହାତୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ବୋହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦୁବାରେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପରିବାର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟୁଛି କି ସମାଧାନର…

ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ: UKର ସବୁଠୁ…

ବେଙ୍ଗଲ ସ୍ଥିତି ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରଠାରୁ ଆହୁରି…

ପେଟିଏମ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର; ବିନା ଓଟିପିରେ…

1 of 27,978