ପାକିସ୍ତାନରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବସ୍ ଖାଇକୁ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ୪୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ଶାହିଦ ରିନ୍ଦ୍‌ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାନା ସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପାଖ୍‌ତୁନ୍‌ଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ।

By Priyanka Das

Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Accident : ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତିକମରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗ ଏବଂ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ଟି ହାଇୱେରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପାଖ୍‌ତୁନ୍‌ଖ୍ୱା ସୀମା ନିକଟରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା

ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ଶାହିଦ୍ ରିନ୍ଦ୍‌ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାନା ସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପାଖ୍‌ତୁନ୍‌ଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ବସ୍‌ଟି ଖୁବ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିଲା ଏବଂ ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ପରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପାହାଡ଼ିଆ ଖାଇ ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ…

ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ…

ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍‌ର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଇଥିଲା

ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍‌ରେ କେବଳ ତା’ର ନିଜ ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ବସ୍‌ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍‌ରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବସ୍‌ଟି ତା’ର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ମୃତକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରଦାରୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ

ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ୍ ଅଲୀ ଜରଦାରୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହତମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ…

ପୋଲିସ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ…

ପଇସା ଅଭାବରୁ ଅଟକିବନି ପାଠପଢ଼ା, ଏହି ଯୋଜନାରେ…

FIFA ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଗୁଳି କରି…

1 of 30,404